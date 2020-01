Mauro Camoranesi è il nuovo allenatore della squadra slovena del Tabor Sežana

L’ex centrocampista della Juventus Mauro Germán Camoranesi è il nuovo allenatore del, squadra di calcio slovena promossa l’anno scorso nella prima divisione nazionale dopo 19 anni di assenza. Camoranesi, titolare della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006 e vincitore di uno Scudetto con la Juventus, ha concluso la sua carriera da calciatore nel 2014 e da allora ha allenato in Messico e Argentina, con risultati un po’ deludenti. Dal 2018 era commentatore sportivo per il canale DAZN. Ha firmato un contratto fino all’estate del 2021, secondo Tuttosport.

