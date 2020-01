La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle divisioni nel Movimento 5 Stelle dopo la decisione di espellere il senatore Paragone, contro la quale ieri si è schierato anche Alessandro Di Battista. Avvenire e il Manifesto titolano invece sul voto del parlamento turco che ha approvato la scelta del presidente Erdoğan di inviare truppe in Libia a sostegno di al Serraj, il Fatto e il Gazzettino seguono la vicenda della possibile revoca della concessione alla società Autostrade, mentre i giornali sportivi si occupano della presentazione del nuovo acquisto del Milan Ibrahimovic.

