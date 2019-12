Ci sono molti editoriali di fine anno, sui giornali di oggi, ma tra i titoli di apertura prevalgono quelli dedicati ai litigi nel governo intorno al reddito di cittadinanza e “quota 100”. Poco altro da segnalare: il periodo festivo diminuisce anche produzione e circolazione di notizie e ogni giornale oggi ha provato a farsi venire qualche idea per riempire la prima pagina, con grandi foto o piccole notizie. È stata più facile per i giornali sportivi, che dedicano tutti molto spazio al probabile nuovo acquisto della Juventus, il centrocampista svedese Dejan Kulusevski.

