Oltre all’approvazione della manovra economica con il voto di fiducia alla Camera, in apertura sul Sole 24 Ore, il Giornale, il Manifesto e il Tempo, diversi giornali si occupano della situazione politica con interviste a rappresentanti del governo: il Messaggero al presidente del Consiglio Conte, la Stampa al leader del Movimento 5 Stelle Di Maio, Repubblica al ministro dell’Economia Gualtieri e il Corriere della Sera alla ministra delle Infrastrutture De Micheli, e uno dei temi principali affrontati da tutti è la discussione sulla revoca della concessione alla società Autostrade. Il Dubbio si occupa dell’assoluzione di Marco Cappato nel processo in cui era accusato di aver aiutato Fabiano Antoniani a suicidarsi, il Fatto attacca il Governatore della Banca d’Italia Visco per la vigilanza sulla Banca Popolare di Bari, e i giornali sportivi ipotizzano quali potrebbero essere gli acquisti delle squadre principali nel calciomercato che riapre a gennaio.