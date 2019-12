Liverpool-Flamengo: dove vedere la finale del Mondiale per club in TV o in streaming

Questo pomeriggio alle 18:30 italiane (le 20:30 locali) allo Stadio internazionale Khalifa di Doha, in Qatar, si giocherà la finale del Mondiale di calcio per club, tra Liverpool e Flamengo, rispettivamente la squadra vincitrice della Champions League e quella vincitrice della Coppa Libertadores, i due tornei continentali più importanti di Europa e Sudamerica.

Il Liverpool è arrivato in finale dopo aver battuto in semifinale i messicani del Monterrey, mentre il Flamengo ha vinto contro i sauditi dell’Al-Hilal. Il Liverpool sulla carta è una squadra più forte, ma in altre finali del Mondiale per club del passato (e della Coppa Intercontinentale prima) è accaduto spesso che squadre sudamericane più deboli battessero le europee. Tra i giocatori più forti del Flamengo c’è anche Gabigol, attaccante protagonista qualche anno fa di un surreale trasferimento all’Inter.

Le probabili formazioni di Liverpool-Flamengo

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané

Flamengo (4-2-3-1) Alves; Rafinha, Caio, Marí, Luis; Gerson, Wilian; Éverton, Henrique, De Arrascaeta; Gabriel Barbosa

Dove vedere Liverpool-Flamengo

Liverpool-Flamengo si potrà vedere in diretta partire dalle 18:30 in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre, o in HD sul canale 151 di Sky. In alternativa si potrà vedere anche in streaming sul sito di SportMediaset e sull’app SportMediaset, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android.