Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni si occupano della norma sul taglio dei parlamentari, che dovrà essere sottoposta a referendum per la richiesta di 64 senatori, altri seguono la fusione fra FCA e Peugeot. Repubblica si occupa della situazione della RAI, il Giornale e Libero titolano sulla richiesta di processo per l’ex ministro dell’Interno Salvini per la vicenda dei migranti bloccati sulla nave Gregoretti, Avvenire e il Messaggero aprono sull’accordo fra stato e regioni per rimediare alla carenza di medici negli ospedali, il Sole 24 Ore segue la crisi di Alitalia, mentre il Riformista esprime la solidarietà a una donna nigeriana insultata a Sondrio con una prima pagina tutta nera. I giornali sportivi aprono sulla vittoria della Juventus, che si porta momentaneamente in testa alla classifica da sola, nell’anticipo contro la Sampdoria.