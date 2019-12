Per le 21 di stasera è stato fissato un Consiglio dei Ministri che si occuperà della Banca popolare di Bari, che due giorni fa è stata commissariata dalla Banca d’Italia e da mesi ha centinaia di milioni di euro di perdite. L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri prevede un decreto legge per la «realizzazione di una banca di investimento», cioè in poche parole il salvataggio e la trasformazione della Banca popolare di Bari. Due giorni fa il Consiglio dei Ministri si era già riunito per prendere una decisione di questo tipo, ma la maggioranza non aveva trovato un compromesso.