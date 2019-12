La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura ai risultati delle elezioni politiche in Regno Unito, con la netta vittoria dei Conservatori di Boris Johnson e le conseguenze per il cammino di Brexit. Il Fatto, il Resto del Carlino e il Secolo XIX aprono invece sui tre senatori del Movimento 5 Stelle passati nel gruppo della Lega, il Manifesto segue le manifestazioni nel cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana, e Libero, il Dubbio, la Verità e il Riformista si occupano delle vicende giudiziarie di Renzi, che ha contestato le accuse alla fondazione Open in Senato, e Salvini, sotto indagine per abuso d’ufficio.