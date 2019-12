La maggior parte dei giornali di oggi titola sulla discussione in Parlamento sul MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità, al termine della quale è stata approvata la risoluzione della maggioranza nonostante il voto contrario di quattro senatori dissidenti del Movimento 5 Stelle. Il Manifesto e Avvenire si occupano del “piano verde” presentato dalla presidente della Commissione Europea von der Leyen, che secondo la Stampa e il Secolo XIX potrebbe essere usato per il salvataggio dell’ILVA, il Fatto apre sull’indagine sull’ex ministro dell’Interno Salvini per abuso d’ufficio, e i giornali sportivi titolano sulle vittorie in Champions League di Atalanta e Juventus, entrambe qualificate agli ottavi di finale.