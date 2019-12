Almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in un ospedale di Ostrava, in Repubblica Ceca

Intorno alle 7 di stamattina c’è stata una sparatoria in un ospedale di Ostrava , la terza città più grande della Repubblica Ceca, nell’est del paese. Il ministro della Salute ceco Adam Vojtech ha detto che 6 persone sono state uccise . Secondo la polizia altre due sono state gravemente ferite. L’autore della sparatoria si è allontanato e la polizia lo sta cercando. Ha diffuso su Twitter una fotografia del sospettato, poi l’ha rimossa e ne ha diffusa un’altra, di una persona diversa. L’intero ospedale è stato evacuato. Le motivazioni dello sparatore non sono ancora note.

