Se qualcosa non funzionasse

Per qualche ora dopo le 11 di lunedì sospenderemo l’aggiornamento del Post, e può darsi che non tutto funzioni come sempre, sia per gli abbonati che per i lettori: è la seconda parte di un intervento per far funzionare meglio il Post, un impegno su cui continueremo a investire nei prossimi mesi, grazie al contributo degli abbonati. Vi chiediamo insomma di portare pazienza, e di considerare eventuali temporanei intoppi come una buona cosa: ogni giorno che passa il Post è un po’ meglio del giorno prima, non solo nei contenuti ma anche nell’efficienza di uso e lettura, che è una parte importante del servizio. E grazie a tutti: se qualcosa non andasse, poi torna tutto al suo posto.