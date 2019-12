È morta la storica Anna Bravo, aveva 81 anni

L’8 dicembre è morta la storica Anna Bravo, docente di storia sociale all’Università di Torino: aveva 81 anni, e ha avuto un infarto. Al centro dei suoi studi ci sono stati soprattutto i movimenti sociali e politici del Novecento, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle donne e del femminismo. A quest’ultimo tema dedicò diverse pubblicazioni tra cui Donne e uomini nelle guerre mondiali, del 1991, e Storia sociale delle donne, del 2001. Era stata anche membro del Comitato scientifico della Fondazione Alex Langer e dell’Istituto per la storia della Resistenza “Giorgio Agosti”.