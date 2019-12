Domenica, decine di migliaia di persone hanno partecipato a una nuova manifestazione a Hong Kong , per protestare contro il governo locale e contro la crescente influenza della Cina sulla regione semi autonoma di Hong Kong. A differenza della maggior parte delle manifestazioni degli ultimi mesi, quella di domenica era stata autorizzata dalla polizia: il gruppo che l’aveva organizzata – il Civil Human Rights Front – è quello che negli ultimi mesi è riuscito a organizzare le più grandi manifestazioni pacifiche ad Hong Kong.

