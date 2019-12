Maurizio Crozza in 20 video

Maurizio Crozza, uno dei più popolari comici italiani, oggi compie 60 anni. Crozza è nato il 5 dicembre del 1959 a Genova e ha iniziato la sua carriera studiando recitazione al Teatro Stabile, dove si diplomò nel 1980. In quegli anni formò il gruppo comico dei Broncoviz, insieme a Ugo Dighero, Marcello Cesena, Mauro Pirovano e Carla Signoris (quest’ultima diventata poi sua moglie). Il gruppo partecipò ad alcune fortunate trasmissioni televisive della Rai, tra cui Avanzi e Tunnel, e nel 1995 ideò un proprio programma chiamato Hollywood Party, che andò in onda su Rai 3.

L’anno successivo il gruppo si sciolse e Crozza entrò nel cast di imitatori di Mai dire gol, su Italia 1. Nel 2001 tornò in Rai, partecipando fino al 2004 a Quelli che… il calcio e nel 2006 passò a La7, dove iniziò a condurre alcuni dei programmi che l’hanno reso più famoso negli ultimi anni, tra cui Crozza Italia, Italialand, e Crozza nel Paese delle Meraviglie. Nel 2017 è passato al canale NOVE, su cui conduce il programma Fratelli di Crozza. Ha tenuto anche delle rubriche comiche all’interno dei programmi di approfondimento Ballarò, su Rai 3, DiMartedì, su La7, e Che fuori tempo che fa, su Rai 1. Qui abbiamo raccolto alcuni momenti significativi della sua carriera, dagli esordi a oggi, con alcune delle sue interpretazioni più conosciute.

Broncoviz – I muratori

Un famoso sketch dei Broncoviz, in cui Crozza e Dighero interpretano i muratori Carmelo e Pino.

Arrigo Sacchi

Dall’edizione del 2000 di Mai dire gol, un’imitazione dell’ex allenatore del Milan e della Nazionale italiana di calcio Arrigo Sacchi, che parla della sua visione della vita e del calcio

Serse Cosmi

Sempre da Mai dire Gol del 2000, un’imitazione dell’allora allenatore del Perugia Serse Cosmi.

Tutti gli uomini del deficiente

Dal film del 1999 Tutti gli uomini del deficiente, scritto dalla Gialappa’s Band. Qui Crozza interpreta il ruolo del DJ Leone Stella (o L. S. DJ).

Flavio Briatore

Da Crozza nel paese delle Meraviglie, l’imitazione dell’imprenditore Flavio Briatore.

Pier Luigi Bersani

Una delle imitazioni più famose di Crozza, quella dell’ex segretario del PD Pier Luigi Bersani. In questo video è insieme al vero Bersani alle prese con una gara di “siam mica qui”.

Antonio Conte

Un’imitazione del 2012 dell’allora allenatore della Juventus Antonio Conte. “Agghiacciande”.

Napalm51

Questo è un personaggio inventato da Crozza, un hater chiamato Napalm51, che passa gran parte del suo tempo su internet, credendo alle bufale, alle lobby, ai complotti e, soprattutto, sa solo odiare e criticare tutto e tutti.

Festival di Sanremo 2013

In questo video c’è l’intervento di Crozza al Festival di Sanremo di 2013, condotto da Fabio Fazio. Crozza iniziò imitando Silvio Berlusconi, ma al temine dell’imitazione venne fischiato dal pubblico del Teatro Ariston che contestò la presenza di un intervento di satira politica all’interno del Festival. Dopo alcuni minuti in cui anche Fazio intervenne per placare il pubblico, Crozza riprese il suo monologo e concluse imitando Pier Luigi Bersani, Antonio Ingroia e Luca Cordero di Montezemolo.

Antonio Razzi

Forse l’imitazione più famosa di Crozza degli ultimi anni, che ha contribuito a rendere famoso l’ex senatore Antonio Razzi.

Enrico Mentana

Un’imitazione del 2015 del direttore del TG La7 Enrico Mentana. Da quando è passato al NOVE, Crozza non l’ha più imitato.

Massimiliano Fuffas

L’immaginario “architetto, designer, art creator e life stylist” Massimiliano Fuffas, vagamente ispirato all’architetto italiano Massimiliano Fuksas.

Papa Francesco

Da Fratelli di Crozza, un’altra delle imitazioni di Crozza più popolari negli ultimi anni, quella di Papa Francesco.

Massimo Ferrero

Da Crozza nel paese delle Meraviglie, l’imitazione dell’esuberante presidente e proprietario della Sampdoria Massimo Ferrero.

Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in una recente imitazione fatta durante Fratelli di Crozza.

Luigi Di Maio

Da Fratelli di Crozza, un’imitazione del ministro degli Esteri Luigi di Maio.

Matteo Renzi

L’ex segretario del PD e attuale leader di Italia Viva, Matteo Renzi, da una recente puntata di Fratelli di Crozza.

Beppe Grillo

L’ex leader e ora garante del M5S Beppe Grillo, da Fratelli di Crozza.

Matteo Salvini

L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, imitato qui in una delle sue solite dirette video sui social network.

Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, una delle imitazioni “storiche” di Crozza, in una recente puntata di Fratelli di Crozza.