Fabio Grosso non è più l’allenatore del Brescia, il suo posto sarà preso da Eugenio Corini

Fabio Grosso, ex calciatore e vincitore dei Mondiali di calcio con la nazionale italiana nel 2006, non è più l’allenatore del Brescia. La notizia è stata data dalla stessa società tramite un comunicato sul suo sito. Il Brescia ha aggiunto che il posto di Grosso verrà preso da Eugenio Corini, che incontrerà i giornalisti martedì 3 dicembre alle 18.30 a Brescia. Grosso era diventato allenatore della squadra a novembre: lascia il suo incarico dopo tre sconfitte in altrettante partite, con 10 gol subiti e 0 realizzati.