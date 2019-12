Gli Stati Uniti introdurranno dazi sull’acciaio e l’alluminio importati da Argentina e Brasile. Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump lunedì, con un messaggio su Twitter in cui ha accusato Argentina e Brasile di aver svalutato le loro monete per favorire le loro esportazioni a danno di quelle statunitensi. La Casa Bianca non ha diffuso per ora documenti ufficiali sui nuovi dazi, di cui non si conosce l’entità.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2019