Lewis Hamilton partirà dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1

Il pilota britannico della Mercedes, Lewis Hamilton, partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Abu Dhabi di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Yas Marina, negli Emirati Arabi Uniti. Nelle qualifiche di sabato, Hamilton ha registrato il miglior tempo precedendo il suo compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas, che però partirà in fondo allo schieramento per aver cambiato il motore. Vicino ad Hamilton partirà Max Verstappen della Red Bull, mentre in seconda fila ci saranno le Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel.