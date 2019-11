Il rapper Kendrick Lamar farà un concerto a Roma nel 2020

Il rapper americano Kendrick Lamar, tra i più famosi e celebrati degli ultimi anni, farà un concerto a Roma nell’estate del 2020: il 7 luglio si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle, nell’ambito di Rock in Roma. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 del 2 dicembre su TicketOne.

Lamar ha fatto un solo concerto in Italia, nel 2013 ai Magazzini Generali di Milano, quando ancora era poco conosciuto in Europa. Da allora ha fatto alcuni dei dischi più importanti dell’hip hop degli ultimi anni, come To Pimp a Butterfly e DAMN., ed è considerato da molti il migliore rapper in circolazione.