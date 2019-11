Tre persone sono state ferite in un accoltellamento in centro all’Aia

La polizia dei Paesi Bassi ha detto che tre persone sono state ferite in un accoltellamento in Grote Marktstraat, una via dello shopping in centro all’Aia. Per ora non ci sono molte altre informazioni su quello che è successo: in un messaggio pubblicato su Twitter la polizia ha detto che sta cercando un uomo tra i 45 e i 50 anni di carnagione leggermente scura. La polizia ha anche aggiunto che diffonderà più informazioni appena sarà possibile, ma un portavoce ha detto che per ora non ci sono abbastanza informazioni per dire se si tratti o meno di un caso di terrorismo.

#TheHague: Dutch police and emergency services are responding to a stabbing incident on the Grote Marktsraat shopping street in The Hague. pic.twitter.com/FsEK88Wvow — I.E.N. (@BreakingIEN) November 29, 2019

I messaggi pubblicati dalla polizia dei Paesi Bassi:

Bij het steekincident aan de #GroteMarktstraat zijn er drie personen gewond geraakt. Heeft u iets gezien van dit incident, of hebt u camerabeelden of ander beeldmateriaal? Meld dit dan via 0900-8844. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Steekincident met meerdere gewonden aan de #GroteMarktstraat in #DenHaag. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Meer info volgt via dit kanaal. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 29, 2019

Aanvullende informatie over de #verdachte situatie op de #GroteMarktstraat #DenHaag. Wij zijn op zoek naar een licht getinte man van ongeveer 45 a 50 jaar, de man draagt een zwarte jaar, sjaal en grijs joggingspak. Heeft u de man gezien? #Bel112 Bedankt voor uw medewerking ^SN https://t.co/jnuwzwLZec — Politie OC Den Haag (@POL_OCDH) November 29, 2019

(In aggiornamento)