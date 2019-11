Almeno 22 persone sono morte durante una protesta anti-governativa a Nasiriya, in Iraq. BBC News racconta che le violenze sono iniziate quando le forze di sicurezza hanno iniziato a sparare sulla folla che stava manifestando su alcuni ponti a sud della città. Il governatore locale ha chiesto al primo ministro iracheno Abdul Mahdi di ritirare le forze che ha inviato in città per sedare le proteste, sostenendo che siano state responsabili di «inaccettabili» violenze contro i manifestanti. Le proteste si sono diffuse un po’ in tutto il paese contro la crisi economica e l’influenza dell’Iran nella politica irachena.