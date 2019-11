Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la Stampa e il Corriere della Sera si occupano della forte scossa di terremoto di ieri notte in Albania, Repubblica, il Messaggero, il Mattino e il Dubbio aprono sulle nuove tensioni nel governo sulla prescrizione, Libero, il Giornale, il Fatto, la Verità e il Riformista titolano sulle indagini sulla fondazione Open, che finanziò l’attività politica di Matteo Renzi, e il Manifesto segue la situazione di Alitalia dopo l’ammissione da parte del governo del fallimento della cordata che avrebbe dovuto rilevarla. I giornali sportivi si occupano delle vittorie in Champions League di Juventus, che si qualifica agli ottavi di finale, e Atalanta.