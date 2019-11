Jimmy Carter è stato dimesso dall’ospedale dov’era stato ricoverato 2 settimane fa

L’ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter è stato dimesso dall’ospedale della Emory University di Atlanta, dove era stato ricoverato due settimane fa e sottoposto a un’operazione per ridurre la pressione del sangue nel cervello, aumentata dopo alcune recenti cadute.

FORMER U.S. PRESIDENT JIMMY CARTER DISCHARGED FROM EMORY UNIVERSITY HOSPITAL pic.twitter.com/bjkRcNI2j1 — The Carter Center (@CarterCenter) November 27, 2019

Carter ha 95 anni e in passato aveva avuto un cancro al cervello e al fegato, da cui era guarito. A ottobre scorso era stato ricoverato due volte dopo essere caduto nella sua casa di Plains, in Georgia: la prima aveva ricevuto 14 punti di sutura per un taglio sul sopracciglio, mentre la seconda era stato operato all’anca.