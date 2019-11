Quando un gruppo viene classificato come organizzazione terroristica negli Stati Uniti, diventa illegale offrirgli consapevolmente supporto, ai suoi membri è vietato l’ingresso negli USA, se si trovano già nel paese devono essere espulsi e se gli istituti finanziari scoprono di avere fondi collegati al gruppo, devono bloccare i loro conti e avvisare il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

All’inizio di novembre nove persone di religione mormone (e con la doppia nazionalità, americana e messicana) erano state uccise con particolare brutalità mentre stavano viaggiando a bordo di tre auto nel nord del Messico, vicino al confine con gli Stati Uniti. Funzionari e familiari delle vittime credono che gli assalitori siano membri dei cartelli della droga messicani, anche se non è chiaro il motivo della strage. Dopo l’attacco Trump ha dichiarato che avrebbe guidato «una guerra contro i cartelli della droga».

Donald Trump ha detto che gli Stati Uniti riconosceranno i cartelli della droga messicani come un’organizzazione terroristica spiegando di averci lavorato «negli ultimi 90 giorni». Dopo la dichiarazione, il ministero degli Esteri del Messico ha richiesto un incontro urgente con i funzionari del Dipartimento di Stato USA.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.