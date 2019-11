La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle conseguenze delle piogge intense degli ultimi giorni in Liguria, con la chiusura di due viadotti autostradali vicino a Genova per effettuare controlli sulle strutture dopo il crollo di un altro ponte domenica sull’autostrada A6 vicino a Savona. Il Messaggero segue la vicenda di Alitalia, il Dubbio titola sulla giornata contro la violenza sulle donne, il Giornale si occupa di una ricerca sull’Alzheimer che avrebbe individuato una molecola che potrebbe bloccare lo sviluppo della malattia, Avvenire apre sui dati ISTAT sulle nascite in Italia nel 2018, il Fatto critica la presenza eccessiva di Salvini in televisione, mentre i giornali sportivi presentano le partite di stasera in Champions League di Juventus e Atalanta.