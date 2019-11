I gioielli rubati al Castello di Dresda

Lunedì 25 novembre due persone si sono introdotte nel Castello di Dresda da una finestra e hanno rubato alcuni gioielli delle Volte Verdi, la più ampia collezione di gioielli in Europa. La polizia ha confermato e diffuso le prime immagini di una parte della refurtiva, che comprende una spada, un filo di perle e diversi gioielli e ornamenti di diamanti del 18esimo secolo.

Le Volte Verdi contengono circa 3.000 pezzi antichi di gioielleria fatti di oro, argento, pietre preziose, avorio e altri materiali: quelli mostrati sono solo una piccola parte dei circa 100 oggetti rubati che facevano parte di tre diversi set di gioielli. CNN spiega che quasi tutti i gioielli furono realizzati durante il regno di Federico Augusto I, primo re di Sassonia, dai gioiellieri di corte Jean Jacques Pallard e Christian August Globig. Il valore della refurtiva è inestimabile e la direttrice generale delle collezioni artistiche di Dresda, Marion Ackermann, ha fatto sapere che i pezzi rubati non hanno un prezzo perché non sono mai stati in vendita.

Il video del momento del furto, diffuso dalla polizia di Dresda:

Le Volte Verdi avevano riaperto al pubblico nel 2006 e da allora sono una delle principali attrazioni turistiche della città.