Celebripost

Tra le prime persone che valeva la pena fotografare questa settimana ci sono due illustri e coetanei rappresentanti del Regno Unito, la regina Elisabetta e il divulgatore David Attenborough, una rappresentante del femminismo statunitense, Gloria Steinem, e un po’ della famiglia reale monegasca: la principessa Carolina, Beatrice Borromeo con il figlio e i principi Giacomo e Gabriella, tutti raccolti per la Giornata Nazionale del Principato di Monaco. Poi ci sono Michelle Obama nella reazione ammirata che tutti vorremmo ricevere quando diciamo che facciamo sport, l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, il primo ministro britannico Boris Johnson con guantoni da box pro-Brexit e Camilla di Cornovaglia impegnata in un saluto maori. Per finire, Millie Bobby Brown alle Nazioni Unite e la famiglia Kardashian-West dopo la messa.