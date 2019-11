Il ministro dell’Istruzione ha presentato alcune novità per il prossimo esame di Maturità

Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha presentato oggi alcune novità per il prossimo esame di Maturità, che si terrà a partire dal 17 giugno 2020. Le due novità principali sono la reintroduzione del tema di Storia tra quelli della prima prova (quella di italiano) e l’abolizione delle tre buste nella prova orale. L’ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti aveva infatti approvato una riforma della Maturità introducendo tra le altre cose l’uso di tre buste chiuse per cominciare la prova orale: ogni busta conteneva diversi materiali e gli studenti dovevano sceglierne una e usare i materiali trovati per cominciare la loro esposizione.