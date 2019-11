I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni seguono ancora le vicende delle crisi industriali di ILVA e Alitalia e delle trattative in corso per il salvataggio delle aziende, altri si occupano della norma che potrebbe essere approvata con la manovra economica che consentirebbe ai Comuni di pignorare i conti correnti di chi è in debito per il pagamento dei tributi locali. Il Manifesto e il Fatto aprono sulle accuse di General Motors a FCA di aver corrotto i sindacati automobilistici negli Stati Uniti, Libero critica il movimento delle “sardine”, e Avvenire commenta i dati sul numero dei matrimoni in Italia nel 2018.