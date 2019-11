È crollato un ponte a Mirepoix-sur-Tarn, a nord di Tolosa, in Francia: i giornali locali parlano di un morto

Lunedì mattina, intorno alle 8, è crollato un ponte sul fiume Tarn a Mirepoix-sur-Tarn , a nord di Tolosa, in Francia: i giornali locali parlano di un morto e di cinque feriti. Il crollo, dice il giornale locale La Dépêche du Midi, potrebbe essere stato causato dal passaggio sul ponte di un camion che pesava più del limite consentito. Almeno un’auto è caduta nel fiume dopo il crollo, nella quale viaggiavano una ragazza di 15 anni e sua madre: la ragazza è morta. Alcuni testimoni citati da La Dépêche du Midi hanno visto anche un’altra auto cadere nel fiume, e si parla di diverse persone disperse, cercate dalle decine di soccorritori arrivati sul poste. Il ponte, dice La Dépêche du Midi, era stato costruito nel 1935 e nel 2003 aveva subìto estesi lavori di manutenzione: era lungo 150 metri e largo 5.

