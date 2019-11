L’Italia ha battuto 9-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020

La nazionale italiana di calcio ha battuto 9-1 l’Armenia nella sua ultima partita del turno di Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata allo stadio Renzo Barbera di Palermo e l’Italia, che si era già qualificata alla fase finale degli Europei con tre turni di anticipo, ha vinto il suo girone di qualificazione vincendo ognuna delle dieci partite giocate. L’Armenia invece, già prima della partita, non aveva più possibilità di qualificarsi agli Europei. Per l’Italia hanno segnato Ciro Immobile (due gol), Nicolò Zaniolo (due gol), Nicolò Barella, Alessandro Romagnoli, Jorginho, Riccardo Orsolini e Federico Chiesa.

9 – Per la prima volta da agosto del 1948 l’#Italia ha realizzato almeno nove gol in un singolo match (9-0 vs USA alle Olimpiadi); soltanto nel giugno del 1928 fece meglio (11-3 contro l’Egitto). Champagne.#ItaliaArmenia @Vivo_Azzurro

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 18, 2019