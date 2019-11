Sei persone – quattro militari e due civili – sono morte in seguito a una valanga sul ghiacciaio Siachen, nel Kashmir, in un’area contesa tra India e Pakistan. I quattro militari e i due civili stavano svolgendo un’attività di pattugliamento a circa 5.800 metri di altitudine: dopo la valanga sono stati soccorsi, ma sono in seguito morti per ipotermia. L’area che comprende il ghiacciaio Siachen è nota come “il campo di battaglia più alto del mondo”. L’India ne presse il controllo nel 1984 e nel 2003 India e Pakistan firmarono un cessate-il-fuoco ma i soldati di entrambi i paesi hanno comunque continuato a presidiare l’area. BBC ha scritto che dal 1984 a oggi in quell’area sono morte più persone per le estreme condizioni ambientali che per i combattimenti.