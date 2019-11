Il pilota spagnolo Alex Marquez correrà in MotoGP nella stessa squadra del fratello Marc

Dal prossimo anno Alex Marquez, pilota spagnolo vincitore del Motomondiale nella classe Moto2, correrà in MotoGP con la Honda ufficiale, la stessa squadra del fratello Marc, campione del mondo da quattro anni consecutivi. Alex Marquez ha 23 anni, tre in meno del fratello: ha firmato un contratto di un anno e prenderà il posto di Jorge Lorenzo, l’ex campione del mondo spagnolo ritiratosi al termine della stagione.

