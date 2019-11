Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1

Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71 giri del Gran Premio davanti a Pierre Gasly della Toro Rosso — al primo podio in Formula 1 — e al campione del mondo Lewis Hamilton, che però potrebbe essere retrocesso per un sorpasso irregolare su Alexander Albon all’ultimo giro. Le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc si sono messe fuori gioco a vicenda con un contatto in rettilineo a pochi giri dal termine di cui probabilmente si discuterà molto.

Verstappen (Red Bull) Gasly (Toro Rosso) Hamilton (Mercedes) Sainz (McLaren) Raikkonen (Sauber) Giovinazzi (Sauber) Ricciardo (Renault) Norris (McLaren) Perez (Racing Point) Kvyat (Toro Rosso) Magnussen (Haas) Russell (Williams) Grosjean (Haas) Albon (Red Bull) Hulkenberg (Renault) Kubica (Williams)