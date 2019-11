Sono in corso scontri e proteste in tutta la Francia nell’anniversario della prima manifestazione dei gilet gialli

Sono in corso proteste in tutta la Francia, spesso accompagnate da scontri con la polizia, per ricordare l’anniversario dalla prima manifestazione dei gilet gialli, che venne organizzata sabato 17 novembre 2018. A Parigi gruppi di persone con il volto coperto hanno danneggiato gli autobus, i negozi e le auto in Place d’Italie, mentre la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti. In seguito agli scontri la prefettura ha ritirato il permesso al corteo autorizzato che sarebbe dovuto partire dalla piazza alle due del pomeriggio, diretto in Place Franz-Liszt; i manifestanti presenti hanno allora costruito delle barricate contro la polizia in tenuta antisommossa.

Au vu des exactions et des violences commises, le préfet de Police a demandé l'annulation de la manifestation prévue au départ de la place d'Italie. pic.twitter.com/g0rQQ7FiT9 — Préfecture de Police (@prefpolice) November 16, 2019

In Place d’Italie, ha scritto Le Monde, si erano già radunate tremila persone.

Sono state programmate manifestazioni anche a Bordeaux, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa.