Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura all’acqua alta eccezionale di questi giorni a Venezia, che ha raggiunto il livello più alto dopo l’alluvione del 1966, e oltre a grandi foto di piazza San Marco allagata sulle prime pagine si parla molto del MOSE, il sistema di dighe ancora in costruzione che dovrebbe bloccare gli allagamenti. Libero associa alla situazione di Venezia le notizie sull’ILVA, il Dubbio titola sulla richiesta del Partito Democratico di cambiare le norme sulla prescrizione, il Tempo attacca un’assessora del comune di Napoli per le sue accuse a Israele, e i giornali sportivi si occupano delle condizioni di Cristiano Ronaldo, che giocherà stasera con il Portogallo nonostante le preoccupazioni della Juventus per un suo ginocchio.