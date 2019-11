Quasi tutti i giornali di oggi aprono ancora sulla situazione dell’ILVA, per la quale ci sono ancora divisioni nette nel governo sul ripristino dello “scudo penale”, mentre ArcelorMittal ha depositato la richiesta di rescissione del contratto di affitto dell’azienda. Avvenire e il Gazzettino si occupano delle piogge che hanno allagato Matera e dell’acqua alta a Venezia, il Giornale critica il governo per il bonus per gli asili nido, e il Fatto accusa Renzi di voler proteggere gli evasori fiscali.