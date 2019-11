A Hong Kong ci sono nuove violente proteste nel distretto finanziario e nelle università

A Hong Kong sono in corso nuove violente proteste in diverse zone della città: la polizia ha arrestato alcune persone nel distretto finanziario, dove qualche centinaio di manifestanti era arrivato a protestare per il terzo giorno consecutivo. Molte stazioni ferroviarie e della metropolitana sono state chiuse dopo che i manifestanti avevano bloccato la normale circolazione dei mezzi, così come sono state sospese le lezioni nelle scuole primarie e secondarie. Altre proteste si sono tenute in particolare nell’Università Cinese, fuori città, dove diversi studenti si sono preparati per gli scontri con la polizia armandosi di bombe molotov e archi e frecce.

Le proteste a Hong Kong proseguono ormai da sei mesi: inizialmente i manifestanti volevano il ritiro di una contestata legge sull’estradizione proposta dal governo, ma col passare del tempo hanno iniziato a chiedere in generale più libertà e democrazia, e meno influenza del regime cinese negli affari di Hong Kong.