Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, è stato arrestato nella Polinesia francese dopo che nella sua casa è stata trovata una piantagione di cannabis

Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil, la nota compagnia di circo canadese, è stato arrestato nella Polinesia francese dopo che nella sua casa sull’atollo di Nukutepipi è stata scoperta una piantagione di cannabis: nella Polinesia francese è infatti illegale consumare o coltivare cannabis. L’arresto è arrivato dopo che nelle scorse settimane le autorità locali avevano fermato un uomo vicino a Laliberté e avevano trovato nel suo telefono cellulare foto della piantagione. Laliberté, che ha 60 anni ed è canadese, al momento si trova in stato di fermo a Tahiti e i giudici dovranno decidere se incriminarlo o no per traffico di droga. Un portavoce della sua società di investimenti, la Lune Rouge, ha detto che Laliberté fa uso di cannabis per motivi medici e ha negato che sia coinvolto in alcun modo in un possibile traffico di droga.