Tre artisti sono stati accoltellati sul palco durante uno spettacolo a Riyadh, in Arabia Saudita

Un uomo ha accoltellato tre artisti che si stavano esibendo durante un musical a Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita. Le autorità saudite hanno identificato l’aggressore come un cittadino yemenita di 33 anni. Le tre persone accoltellate, due uomini e una donna, avrebbero solo ferite superficiali e sarebbero in condizioni stabili. Il motivo dell’attacco non è stato chiarito.

#Breaking: A video captured in #Riyadh in Saudi Arabia shows a attacker wielding a knife stabbing foreign performers in the theatre. pic.twitter.com/GrcXkXFhfU — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 11, 2019