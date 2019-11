Almeno 15 persone sono morte nello scontro tra due treni in Bangladesh

Almeno 15 persone sono morte martedì in seguito allo scontro tra due treni nel distretto di Brahmanbaria, nel Bangladesh orientale, circa 100 chilometri dalla capitale Dacca. L’incidente è avvenuto verso le 3 ora locale (le 22 di lunedì in Italia), quando due treni che viaggiavano sullo stesso binario ma in direzioni opposte si sono scontrati: uno era diretto a Dacca e l’altro a Chittagong. Funzionari locali hanno parlato di almeno 40 feriti, ma secondo fonti di stampa del paese i feriti sarebbero più di 100.