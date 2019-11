La notizia in apertura su quasi tutti i giornali di oggi è l’esplosione avvenuta in Iraq al passaggio di un blindato con cinque militari italiani impegnati in una missione di supporto ai militari locali, nella quale tre di loro sono stati feriti gravemente. Il Fatto apre invece con un’intervista al presidente del Consiglio Conte sulla vicenda dell’ILVA, Libero critica il governo per le possibili assunzioni nella pubblica amministrazione, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus, che torna così in testa alla classifica, sul Milan grazie a un gol di Dybala.