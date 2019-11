Celebripost

Una delle cose più difficili che deve saper fare un leader è probabilmente mettersi in posa per il tradizionale saluto degli incontri dell’ASEAN (l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), che prevede che ciascuno dia la mano al proprio vicino incrociando la destra sulla sinistra: la prima foto di questa raccolta fa capire bene il grado di goffaggine di cui stiamo parlando. Per il resto questa settimana valeva la pena fotografare la cantante Selena Gomez con la sorella di sei anni alla prima di Frozen 2, vestite uguali, la regina Elisabetta con una pala, Usain Bolt che sciabola una bottiglia di champagne e Keanu Reeves in compagnia della fidanzata Alexandra Grant, di cui si è molto parlato tra chi si interessa ai gossip. Per finire Nigel Farage in guantoni da pugile, Matteo Salvini a cavallo e, tra quelli che non si vedono spesso, Marina Abramović e le tre attrici di Friends riunite in una foto.