Vincenzo Novari sarà l’amministratore delegato della fondazione che verrà istituita per organizzare le Olimpiadi invernali del 2026

Vincenzo Novari sarà l’amministratore delegato della fondazione che verrà istituita per organizzare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Novari è stato scelto durante una riunione a cui hanno partecipato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il governatore del Veneto Luca Zaia e i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina. Novari ha 60 anni e tra il 2001 e il 2016 è stato amministratore delegato della compagnia telefonica 3 Italia.

