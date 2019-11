Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura della lettera inviata ai commissari straordinari nominati dal ministero per lo Sviluppo economico con la quale la multinazionale ArcelorMittal ha annunciato la sua intenzione di rescindere il contratto sottoscritto per la gestione dell’ILVA, a causa delle decisioni del governo sull’immunità penale per le opere di risanamento ambientale dell’azienda e del tribunale di Taranto sulla sicurezza sul lavoro. Il Fatto e il Dubbio titolano invece sull’arresto di Antonello Nicosia, collaboratore di una deputata arrestato con l’accusa di aver favorito alcuni boss mafiosi in carcere, mentre i giornali sportivi presentano le partite di Champions League di stasera di Inter e Napoli.