Sono sempre le discussioni nella maggioranza di governo sulla manovra economica la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che concentrano le loro attenzioni sulle diverse posizioni sulla tassa sulla plastica. La Stampa apre con un commento dell’ex procuratore di Roma Pignatone sulla sentenza su “Mafia capitale” e sulla criminalità a Roma, la Repubblica intervista la vicepresidente della prossima Commissione europea Vestager, il Secolo XIX titola sulle piogge che hanno provocato gravi danni in Liguria, e i giornali sportivi si occupano della vittoria della Lazio sul Milan nel posticipo di ieri sera.

