Un autobus di FlixBus che viaggiava da Parigi a Londra è finito fuori strada in Francia: ci sono 33 feriti, di cui 4 in gravi condizioni

Poco prima di mezzogiorno di domenica un autobus della compagnia FlixBus che viaggiava da Parigi a Londra è finito fuori strada: 33 persone sono ferite, quattro delle quali in maniera grave. L’incidente, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto sull’autostrada francese A-1 tra Amiens e Saint Quentin, nel nord del paese. A bordo c’erano passeggeri di diverse nazionalità, tra cui Paesi Bassi, Stati Uniti, Spagna, Russia e Regno Unito. FlixBus ha comunicato un numero di emergenza per i passeggeri e le loro famiglie: 0080030013730 (è un numero che si chiama senza spese e il servizio è disponibile in diverse lingue).

Grosse mobilisation de la #gendarmerie et de l’ensemble des services de l'État pour prendre en charge les victimes d'un #paccident de bus sur l'#A1. Les gendarmes assurent notamment la libre circulation afin d’éviter le sur-accident et la sécurisation des bagages des passagers pic.twitter.com/NecjSE3yAa — Gendarmerie de la Somme (@Gendarmerie_80) November 3, 2019