Sono sempre le discussioni nella maggioranza sul contenuto della manovra economica la notizia di apertura per la maggior parte dei giornali di oggi, insieme a titoli sullo stato di salute del governo Conte. Altri quotidiani si occupano del rinnovo dell’accordo fra Italia e Libia per contrastare i viaggi dei migranti dall’Africa verso l’Italia, mentre i giornali sportivi presentano gli anticipi di oggi in serie A, con le partite fra Roma e Napoli, Bologna e Inter, e il derby di Torino fra Torino e Juventus.