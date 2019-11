L’attore Giorgio Tirabassi è stato ricoverato ad Avezzano per un malore

L’attore romano Giorgio Tirabassi è stato ricoverato ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, per un malore, probabilmente un infarto, avuto venerdì sera durante la presentazione di un suo film a Civitella Alfedena, un borgo nel Parco nazionale d’Abruzzo. Tirabassi, 59 anni, si trova ricoverato in terapia intensiva cardiologica ma è cosciente e le sue condizioni sono monitorate.