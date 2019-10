Nell’ultimo trimestre gli utili di Samsung sono diminuiti del 56 per cento

Nel terzo trimestre dell’anno l’utile operativo di Samsung è diminuito del 56 per cento rispetto all’anno precedente, e il profitto si è fermato a 6,4 miliardi di dollari, in linea con quanto preventivato dalla società sudcoreana a inizio ottobre. Le vendite sono diminuite del 5 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno passato, ma sono migliorate del 10 per cento rispetto al trimestre precedente. Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui Samsung vede i suoi profitti più che dimezzati e il quarto trimestre consecutivo in calo.

Così come nello scorso trimestre, anche per questo Samsung ha motivato il calo dei profitti con la minore domanda di microchip e di schermi, che l’azienda fornisce a numerosi produttori di smartphone e che costituiscono la sua principale fonte di profitti. Tra le cause si sono anche le tensioni tra Stati Uniti e Cina e una disputa con il Giappone che a partire dal 4 luglio ha deciso di limitare l’esportazione in Corea del Sud di materiali utilizzati per la produzione di display e chip per gli smartphone.