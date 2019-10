La finale della Coppa del Mondo di rugby sarà Inghilterra-Sudafrica

Il Sudafrica ha battuto 19-16 il Galles nella seconda semifinale della Coppa del Mondo di rugby e si è qualificato alla finale, che giocherà sabato 2 novembre a Yokohama contro l’Inghilterra. La vittoria contro il Galles è arrivata negli ultimi minuti di partita grazie a un calcio di punizione segnato da Handré Pollard sul risultato di 16-16. Sabato prossimo il Sudafrica avrà dunque la possibilità di vincere la sua terza Coppa del Mondo, mentre l’Inghilterra potrà vincerla per la seconda volta. Sarà inoltre la seconda volta che le due nazionali si affronteranno in una finale mondiale dopo quella vinta a Parigi dal Sudafrica nel 2007. Nuova Zelanda-Galles sarà invece la finale per il terzo posto: si giocherà venerdì 1 novembre.